Пресс-секретарь Зеленского: Макрон, Шольц и Драги не склоняли его к переговорам

Лидеры Франции, Германии и Италии Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги не склоняли вчера президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

По его словам, наоборот, во время встречи в Киеве 16 июня говорилось, что определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией, может определять самостоятельно только Украина.

Ранее некоторые СМИ, в том числе и западные, написали о том, что кроме публичной части встречи якобы была ещё и закрытая, во время которой европейцы уговаривали Зеленского пойти на уступки России.