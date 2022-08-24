Политолог: крупнейший пакет военной помощи США Украине может оказаться последним

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в разговоре с Pravda.Ru рассказал о реакции граждан Соединённых Штатов на решение властей страны передать Украине оружие и снаряжение почти на три миллиарда долларов.

"Я думаю, что жители США не обратят внимания на эту помощь. Люди заняты своими делами, особенно сейчас, когда заканчивается пора отпусков. Для граждан такая поддержка является обычной внешнеполитической деятельностью Вашингтона. Они воспринимают её в качестве помощи демократиям", — сказал эксперт.

Вместе с этим он отметил, что нужно проанализировать документ, который чиновники пока не опубликовали на сайте Минфина США. Как напомнил специалист, политики анонсировали меры в качестве "помощи на многие годы вперёд".

"Это может быть некий риторический приём. То есть Вашингтон пытается показать: он сейчас выделил так много денег, что их хватит на долгие годы борьбы за украинскую демократию. Ещё речь может быть о последнем транше для нужд ВСУ", — заключил собеседник издания.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил о выделении крупнейшего пакета военной помощи для Киева.

"Оружие и снаряжение примерно на 2,98 миллиарда долларов, которые будут предоставлены в рамках инициативы помощи Украине в сфере безопасности", — подчеркнул президент.