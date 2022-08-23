Историк Норин: перед РФ стоит грандиозный вызов в Донбассе

По мнению военного историка Евгения Норина, перед Россией стоит масштабная задача — превратить находящиеся под её контролем украинские регионы в достойное для жизни место.

Эксперт напомнил, что многие жители Донбасса перебрались в Россию, а обитатели небольших посёлков стараются уехать в большие города.

"Я не знаю, кто сейчас вернется в Донецк. Хотя Донецк — это красивый и ухоженный город. Туда захотят переехать многие россияне, не говоря уже о самих дончанах, которые захотят туда вернуться. Донецк даже лучше ряда российских городов, не говоря уже об украинских", — сказал Норин в разговоре с "Украиной.ру".

Историк назвал то, что предстоит сделать России на подконтрольных ей территориях Украины, грандиозным вызовом.