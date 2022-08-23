Офис Зеленского анонсировал документ по гарантиям безопасности для Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что первый документ о международных гарантиях безопасности для Незалежной готовы сформировать и обнародовать уже 29-30 августа.

Такое заявление Ермак озвучил после встречи с представителями:

Венгрии,

Латвии,

Литвы,

Польши,

Румынии,

Эстонии.

"До конца этого месяца [августа], я думаю, что это 29 или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном", — цитирует политика РБК-Украина.

Что конкретно будет в документе, Ерман не уточнил, но подчеркнул, что он будет "мощным".