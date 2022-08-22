Немецкие журналисты заявили, что из-за призыва украинского лидера Владимира Зеленского запретить гражданам РФ посещать Европу между западными политиками начался конфликт.
"Требование запрета на въезд в ЕС становится всё громче, но Германия его блокирует", — написали в Die Welt*.
По данным издания, раскол произошёл между ФРГ, Францией, Нидерландами, лидеры которых отказываются вводить такие санкции, и государствами с "болезненными воспоминаниями" о СССР.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.