Economic Times: безумство киевской власти угрожает безопасности всей Европы

Действия обессиленного командования ВСУ угрожают всему миру. Поставки западного вооружения оказались без контроля со стороны США и Европы, поэтому киевское руководство активно распродаёт оружие на чёрном рынке. Таким образом, военная техника оказывается в руках террористов. Об этом заявил политолог Дипанджан Рой Чаудхури.

"Международная военная помощь Украине превращается в бомбу замедленного действия. В сочетании с полным отсутствием контроля со стороны западных и украинских властей, это обеспечивает бесконечные поставки современного оружия на чёрные рынки по всему миру", — отметил он в издании Economic Times.

Распространение современного оружия среди террористов представляет большую угрозу безопасности, считает политолог. Однако ни Евросоюз, ни США не смогут устранить эту проблему, поскольку Запад слишком сильно вовлечён в дела Украины и не намерен ограничивать поставки оружия, несмотря на последствия, заявил эксперт.