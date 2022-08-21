Убийство Дарьи Дугиной ни что иное, как удар по реальному центру принятия решений в России, уверен политический эксперт Егор Холмогоров.
Поздно вечером 20 августа под Москвой взорвался автомобиль, которым управляла дочь философа и идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья. Холмогоров не сомневается, что теракт был подготовлен спецслужбами США и Великобритании, а реализован украинскими диверсантами.
По словам публициста, именно Дугин был генератором идей, которые потом принимались в так называемых "центрах принятия решений". Только случайно его не оказалось в взорванной машине.
"Враг не играет в партнеров, а реально ведет с нами войну на уничтожение. Будем готовы", — предупредил Колмогоров.
Он добавил, что сам киевский режим был не способен спланировать настолько дерзкую диверсию, разработчиками и заказчиками атаки являлись спецслужбы ЦРУ и МИ-6.
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