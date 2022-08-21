Холмогоров: США руками украинцев ударили по центру принятия решений в России

Убийство Дарьи Дугиной ни что иное, как удар по реальному центру принятия решений в России, уверен политический эксперт Егор Холмогоров.

Поздно вечером 20 августа под Москвой взорвался автомобиль, которым управляла дочь философа и идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья. Холмогоров не сомневается, что теракт был подготовлен спецслужбами США и Великобритании, а реализован украинскими диверсантами.

По словам публициста, именно Дугин был генератором идей, которые потом принимались в так называемых "центрах принятия решений". Только случайно его не оказалось в взорванной машине.

"Враг не играет в партнеров, а реально ведет с нами войну на уничтожение. Будем готовы", — предупредил Колмогоров.

Он добавил, что сам киевский режим был не способен спланировать настолько дерзкую диверсию, разработчиками и заказчиками атаки являлись спецслужбы ЦРУ и МИ-6.