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Под Москвой взорвали автомобиль дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной

Происшествия

В Подмосковье взорвана машина дочери философа РФ и идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи Дугиной. За рулём должен был быть сам Дугин. Женщина погибла.

Под Москвой взорвали автомобиль дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной

Сообщается, что взрыв произошёл, когда автомобиль двигался по Можайскому шоссе в Одинцовском районе.

Соратники Дугина подтверждают смерть его наследницы. По информации Telegram-канал "Осторожно, новости", вести автомобиль должен был сам Александр Дугин, который возвращался с фестиваля "Традиция" в Захарово.

После взрыва перекресток. на котором произошло ЧП, перекрыт полностью. Осколки от взрыва с дороги оперативно убрала команда спасателей.

Дарья Дугина активно продвигала идеи отца. Женщина в своих публичных лекциях продвигала идеи "евразийства". В июле её включили в санкционный списки.

В Европе Александра Дугина считают одним из лидирующих авторов идеологии "русского мира", который якобы имеет авторитет среди высших эшелонов власти России.

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Автор: Елена Былкина
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