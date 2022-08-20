Под Москвой взорвали автомобиль дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной

В Подмосковье взорвана машина дочери философа РФ и идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи Дугиной. За рулём должен был быть сам Дугин. Женщина погибла.

Сообщается, что взрыв произошёл, когда автомобиль двигался по Можайскому шоссе в Одинцовском районе.

Соратники Дугина подтверждают смерть его наследницы. По информации Telegram-канал "Осторожно, новости", вести автомобиль должен был сам Александр Дугин, который возвращался с фестиваля "Традиция" в Захарово.

После взрыва перекресток. на котором произошло ЧП, перекрыт полностью. Осколки от взрыва с дороги оперативно убрала команда спасателей.

Дарья Дугина активно продвигала идеи отца. Женщина в своих публичных лекциях продвигала идеи "евразийства". В июле её включили в санкционный списки.

В Европе Александра Дугина считают одним из лидирующих авторов идеологии "русского мира", который якобы имеет авторитет среди высших эшелонов власти России.