Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит быть готовым к тому, что Запад вскоре предаст его. Такой вывод сделал британский журналист Ричард Мэдли в статье издания Daily Express. Перевод материала представила "ПолитРоссия".
В странах Запада накопилась значительная усталость с момента начала украинского кризиса, отмечает обозреватель. Он считает, что Зеленскому нужно быть готовым к предательству со стороны западных партнеров.
Автор публикации задаётся вопросом, сколько ещё страны Запада смогут снабжать Украину оружием? И приходит к выводу, что очень заманчивым вариантом для США и Европы было бы оказание давление на Зеленского с целью заставить его прекратить сопротивление.
По мнению Мэдли, Запад столкнулся с огромным количеством проблем, усугублять которые украинским кризисом вряд ли в его интересах.
Аналитик считает, что президент России Владимир Путин видит проблемы Запада и его раскол, и обязательно использует эти слабости оппонентов, обернув их в свою пользу.
На этом фоне стоит ожидать, что Запад предаст Украину, заключил журналист.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Заявления о возможном вступлении НАТО в войну на Украине прозвучали от госсекретаря Министерства обороны Польши.