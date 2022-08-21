Обозреватель Daily Express: Запад скоро предаст Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит быть готовым к тому, что Запад вскоре предаст его. Такой вывод сделал британский журналист Ричард Мэдли в статье издания Daily Express. Перевод материала представила "ПолитРоссия".

В странах Запада накопилась значительная усталость с момента начала украинского кризиса, отмечает обозреватель. Он считает, что Зеленскому нужно быть готовым к предательству со стороны западных партнеров.

Автор публикации задаётся вопросом, сколько ещё страны Запада смогут снабжать Украину оружием? И приходит к выводу, что очень заманчивым вариантом для США и Европы было бы оказание давление на Зеленского с целью заставить его прекратить сопротивление.

По мнению Мэдли, Запад столкнулся с огромным количеством проблем, усугублять которые украинским кризисом вряд ли в его интересах.

Аналитик считает, что президент России Владимир Путин видит проблемы Запада и его раскол, и обязательно использует эти слабости оппонентов, обернув их в свою пользу.

На этом фоне стоит ожидать, что Запад предаст Украину, заключил журналист.