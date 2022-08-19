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Дания инвестирует $5,5 млрд в военные корабли из-за СВО на Украине

Мир

Дания намерена направить 5,5 миллиарда долларов на оснащение военно-морского флота, чтобы укрепить скандинавский фланг Североатлантического альянса, заявил министр обороны страны Мортен Бёдсков.

По его словам, правительство Дании приняло такое решение на фоне спецоперации на Украине, кроме того, власти страны опасаются, что конфликт может выйти за рамки Украины и России.

"В связи с новой ситуацией с безопасностью в Европе, как никогда важно, чтобы Дания могла защитить себя. Решающую роль здесь играет безопасность поставок", — цитирует министра CNN.

Ранее правительство Дании заявляло, что намерено направить Незалежной более 110 миллионов евро на "оружие, обучение и оборудование".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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