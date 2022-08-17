WP: США предупреждали Зеленского о риске российского "вторжения" на Украину

На страницах американской прессы заявили, что Вашингтон неоднократно предупреждал Киев о скором начале спецоперации российской армии. Эксперты отметили, что осенью 2021 года в Белом доме состоялось экстренное совещание, на котором были представлены данные о концентрации ВС РФ около украинских границ. Однако европейские страны не доверяли президенту США Джо Байдену после вывода войск из Афганистана, поэтому в НАТО не пришли к единому мнению по поводу "сдерживания" России.

В издании The Washington Post (WP) заявили, что военная разведка США предсказывала "вторжение" в 2021 году сразу по нескольким направлениям. По данным военного ведомства, спецоперацию планировалось завершить в течение нескольких недель.

Западные страны были уверены в том, что ВСУ смогут оказать достойное сопротивление российской армии, поскольку НАТО готовило и снабжало украинскую армию на протяжении многих лет. Однако математика была не в пользу Украины, заявили в WP.

"У России было больше войск, больше танков, больше артиллерии, больше истребителей и управляемых ракет. Возможно, Киев не падёт так быстро, как ожидали русские, но он падёт", — отметили эксперты.