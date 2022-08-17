"Чжунго цзюньван": США не смогут убедить мир в невиновности в украинском кризисе

Мировое сообщество уже не верит обману США об их невиновности в украинском конфликте. Об этом сообщил обозреватель "Чжунго цзюньван" Се Линьлинь.

По его словам, Вашингтон пытается убедить весь мир в том, что не причастен к созданию кризисной ситуации на Украине, однако другие страны воспринимают эти заявления как ложь.

Журналист напомнил, что НАТО пытается расширить своё влияние на восток. Как отметил Се Линьлинь, именно поэтому Ващингтон являются инициатором конфликта вокруг Украины.

"Этот конфликт сознательно создали и раздули США для поддержки своей гегемонии. Штаты стремятся притвориться невиновными, но они не в силах обмануть мир", — считает обозреватель.

Он также добавил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы разжечь конфликт с РФ. На этом фоне, пояснил Се Линьлинь, американские власти попытаются усилить свой контроль над странами, входящими в состав Евросоюза.