Эксперт из США Кофман: Киев боится поражения из-за давления Евросоюза

Представители киевского режима опасаются, что Евросоюз заставит их смириться со сложившимся в результате спецоперации России положением дел, и это может означать поражение Киева. Такое мнение высказал американский военный эксперт Майкл Кофман в интервью Spiegel.

Аналитик считает, что ЕС сейчас близок к исчерпанию своих возможностей, касающихся поставок оружия на Украину. Это понимают и в Киеве.

ВСУ вскоре столкнутся с "боеприпасной диетой", которая повлияет на ход боевых действий, заметил собеседник издания.

По его мнению, больше всего беспокоит представителей Киева то, что они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией.

"Для Украины такой расклад событий был бы поражением", — заключил Кофман.

Эксперт также оценил боевой потенциал и риски двух армий при наступлении Украины на Херсон. Он считает, что российские войска выглядят истощёнными, но ВСУ могут быть вообще не готовы к наступлению.