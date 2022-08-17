Представители киевского режима опасаются, что Евросоюз заставит их смириться со сложившимся в результате спецоперации России положением дел, и это может означать поражение Киева. Такое мнение высказал американский военный эксперт Майкл Кофман в интервью Spiegel.
Аналитик считает, что ЕС сейчас близок к исчерпанию своих возможностей, касающихся поставок оружия на Украину. Это понимают и в Киеве.
ВСУ вскоре столкнутся с "боеприпасной диетой", которая повлияет на ход боевых действий, заметил собеседник издания.
По его мнению, больше всего беспокоит представителей Киева то, что они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией.
"Для Украины такой расклад событий был бы поражением", — заключил Кофман.
Эксперт также оценил боевой потенциал и риски двух армий при наступлении Украины на Херсон. Он считает, что российские войска выглядят истощёнными, но ВСУ могут быть вообще не готовы к наступлению.
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