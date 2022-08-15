Sohu: Россия специально не бьёт по линиям снабжения западным оружием на Украине

Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения. Так считают авторы китайского издания Sohu. Перевод статьи представила "ПолитРоссия".

Журналисты напомнили, что с началом СВО России США и другие страны НАТО заметно увеличили поставки оружия для ВСУ. В Кремле сразу предупредили о том, что линии снабжения на территории Украины будут считаться законными целями для ударов ВС РФ.

Но за всё время конфликта особого интереса к линиям поставок российские войска, в основном, не проявляли, отмечают аналитики. Однако ВСУ теряют технику регулярно, даже не успевая доставить её к линии фронта.

Китайские эксперты напомнили о недавнем уничтожении Россией большого склада боеприпасов к реактивной установке HIMARS, а также боекомплектов гаубиц М777.

По мнению авторов статьи, столь высокую эффективность объясняет простая тактика российских войск.

Армия РФ не уничтожает западное оружие на этапе поставки намеренно, она вместо этого бьёт по складам, куда свозят всё вооружение и технику, используя всего одну ракету, пояснили аналитики.

"Поэтому России вообще не нужно ничего предпринимать в отношении линий транспортировки. Это же так удобно: всё переданное оружие складировано в одном месте, а российские ракеты бьют в самый центр. Способ уничтожения простой и грубый, и результаты радуют", — заключили китайские обозреватели.