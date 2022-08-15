The Guardian: Запад может ударить в спину Украине уже зимой

Европу всё больше беспокоит энергетический кризис, а не желание Киева победить в конфликте. Поэтому Европа, охваченная паникой, может нанести удар в спину уже этой зимой. Такое мнение высказал британский обозреватель Саймон Тисдалл в статье для издания The Guardian.

Весной президент США Джо Байден заявил, что цель коллективного Запада на Украине — отбросить российскую армию и добиться глобальной победы демократии над "силами тьмы". И его слова тогда получили поддержку британских властей и руководства стран Евросоюза. Но сейчас возникают сомнения, хочет ли этого Запад на самом деле, считает журналист.

По его мнению, теперь появляется тревожный и неудобный вопрос: нужно ли украинцам готовиться к удару в спину этой зимой?

На самом деле США озабочены тем, чтобы не вступить в войну с Россией, а Лондон "прячется за отказом Вашингтона воевать", пишет обозреватель. Он добавил, что украинские войска сталкиваются с истощением и отступают, а Европа всё больше страдает от экономической войны с Россией.

Поэтому в какой-то момент Евросоюз может вынудить Украину подписать мирное соглашение с Россией на условиях Москвы, уверен автор статьи.