Baijiahao: секретный список гостей Путина заставил Запад нервничать

Запад впал в отчаяние от секретного списка иностранных костей, которые намерены участвовать в X Московской конференции по международной безопасности, заявили китайские аналитики. По их словам, 35 стран уже подтвердили участие и станут "гостями" президента России Владимира Путина.

По мнению китайских аналитиков, такой поворот событий заставил западных лидеров "нервничать".

"35 министров обороны соберутся в Москве, чтобы противостоять необоснованной провокации НАТО. Как только эта новость появилась, она сразу же привлекла внимание внешнего мира и доказала, что стратегия западных стран по изоляции и подавлению России потерпела крах", — говорится в аналитической статье китайского издания Baijiahao.

Какие конкретно страны подтвердили участие, пока неизвестно, что ещё больше "расстроило" Запад. По словам авторов, теперь западным лидерам остаётся "гадать", кто пытается остаться с Россией в хороших отношениях. Кроме того, секретность может быть обусловлена тем, что Москва пытается оградить гостей от давления со стороны США.

Конференция проходит в Москве с 15 по 21 августа.