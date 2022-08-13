Политолог Журавлев: Украина при поддержке США планирует взорвать ЗАЭС изнутри

Политолог Дмитрий Журавлев прокомментировал призыв США создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской атомной электростанции.

Ранее Вашингтон потребовал, чтобы Москва прекратила боевые действия вокруг ЗАЭС и одобрил идею Киева о создании демилитаризованной зоны около станции. Однако власти США считают, что Украина должна контролировать Запорожскую АЭС.

По словам Журавлева, никто не сможет гарантировать выполнение Киевом соглашения по созданию демилитаризованной зоны вокруг станции. Он напомнил, что Украина пока не выполнила ни одного своего обещания по Минским соглашениям, так что не стоит подписывать с ней ещё один документ.

Политолог выразил уверенность в том, что как только российская армия покинет территорию АЭС, туда придут украинские солдаты и начнут взрывать станцию изнутри, чтобы обвинить в случившемся Россию.

"Демилитаризованная зона, как карточная игра, предполагает наличие двух честных партнеров. А в данном случае мы играем с шулером. Причем играем с ним в казино, которым управляют США", — заявил Журавлев в беседе с "ПолитРоссией".

В субботу, 13 августа представитель Запорожской военной администрации Владимир Рогов сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию, создавая угрозу ядерной катастрофы. Ранее член Народного совета ДНР Владислав Бердичевский сказал, что Киев атакует Запорожскую АЭС, чтобы создать повод для введения миротворческого контингента на Украину.