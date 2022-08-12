Политолог: Байдена на посту президента может заменить "возрастная" Пелоси

Политолог Александр Форманчук заявил, что большая часть граждан США не одобряет переизбрание нынешнего президента страны Джо Байдена. По словам эксперта, мировая политическая элита тоже выступает против победы действующего лидера на выборах в 2024 году, поскольку переживает из-за деменции главы государства.

При этом демократы способны не позволить бывшему американскому руководителю Дональду Трампу стать кандидатом, отметил специалист. Он напомнил об обысках, которые недавно прошли в резиденции политика.

"У демократов другой альтернативы нет, не считая Камалы Харрис и такой же, но более возрастной Нэнси Пелоси, которая "прославилась" своим провокационным визитом в Тайвань", — заключил политолог, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

Ранее республиканец Джим Бэнкс назвал Трампа "воодушевлённым" и рассказал о его желании баллотироваться на пост президента.