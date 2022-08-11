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Американские историки предупредили Байдена о риске гражданской войны

Мир

В Белом доме состоялась встреча американского президента с историками, во время которой Джо Байдену "на пальцах" рассказали, почему сейчас велика вероятность гражданской войны в стране.

Американские историки предупредили Байдена о риске гражданской войны

Об этой встрече рассказала газета The Washington Post, назвавшая ее "уроком истории". Автор статьи отмечает, что

"Байден практикует такого рода встречи с внешними экспертами, чтобы выработать свой подход к многочисленным кризисам, с которыми сталкивается его президентство. Бывший президент Билл Клинтон говорил с Байденом в мае о том, как справиться с инфляцией и промежуточными выборами. Группа экспертов по внешней политике, включая бывших советников республиканцев, побывала в Белом доме в январе, чтобы проконсультировать Байдена по ситуации на Украине", — пишет WP.

Теперь вот, видимо, у американского лидера назрела потребность разобраться в том, что происходит в его собственной стране.

Собеседники Байдена сравнили нынешнюю внутриполитическую ситуацию в США со временем накануне выборов 1860 года, за которыми последовала первая гражданская война, и с профашистскими движениями перед Второй мировой.

Байдену также сообщили, что сейчас опасность обострения ситуации внутри США исходит от движения "Сделаем Америку снова великой”, организованного вокруг бывшего президента Дональда Трампа, и что сейчас наступает "самый опасный для демократии” момент в современной истории, а в мире усиливаются "тоталитарные системы", — сообщает The Washington Post.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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