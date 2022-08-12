Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал свой прогноз по поводу того, какая судьба ждёт украинского лидера Владимира Зеленского.
Замруководителя Совбеза РФ считает, что выбор у Зеленского невелик: пойти под трибунал или вернуться на вторые роли в сатирические постановки.
"Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли", — сказал Медведев, отвечая журналистке Надане Фридрихсон на вопрос про итог для Зеленского.
11 августа Медведев нанёс визит в ЛНР. Целью поездки стало обсуждение вопросов обеспечения безопасности в Донбассе.
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