Медведев посетил Донбасс: "Особое внимание восстановлению инфраструктуры"

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о своём визите в Луганскую Народную Республику.

Экс-президент России поведал, что встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным.

Медведев объяснил, что побывал в ЛДНР в четверг по поручению Владимира Путина, где провёл совещание на тему безопасности республик Донбасса.

На важной встрече присутствовали также генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Таким составом обсуждали вопросы содействия экономическому и социальному развитию Донбасса.

"Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан", — написал Медведев в своём микроблоге.

Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений ВСУ в рамках возбуждённых уголовных дел.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского "призвать к ответственности всё население России" в связи с проведением спецоперации.