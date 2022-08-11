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ВЗГЛЯД: Время играет против Украины

Мир

Проблемы на Украине станут невыносимыми к зиме, а позиция России более устойчива, пишет газета ВЗГЛЯД. Издание напоминает о заявлении главы офиса Зеленского Андрея Ермака:

ВЗГЛЯД: Время играет против Украины

"…мы хотим принять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени."

Ермак аргументировал это тем, что ВС РФ могут нанести удары по объектам теплоэнергетики. Однако, по мнению автора публикации, на самом деле Украина желает завершить конфликт осенью из-за экономических проблем.

Страна не может выплатить текущий госдолг. Об этом свидетельствует согласованная пулом крупных владельцев украинского госдолга отсрочка обслуживания облигаций на 19,6 млрд долларов до 2024 года.

"С точки зрения имиджа, это дефолт, хоть и не объявленный", — отмечается в статье.

Кроме этого, инфляция на Украине дошла до 22%. При этом бюджет страны не увеличивается.

Позиция РФ гораздо более устойчивая за счёт рынка энергоресурсов, что признали даже за рубежом.

"Какой бы индикатор ни применялся, президент России Владимир Путин выигрывает на рынках энергоресурсов… рост доходов от нефти позволяет Путину пожертвовать доходами от газа и сократить поставки в Европу", — цитирует издание слова обозревателя Bloomberg Хавьера Бласа.

Автор публикации приходит к выводу, что ключевым ресурсом в конфликте стало время, которое играет не в пользу Украины. Россия может ждать, в отличие от Украины и Запада. Если Киев будет тянуть время, ему понадобится больше финансовой помощи и оружия, чем может предоставить Запад.

"Запад — вот тот, кому сложно ждать или тянуть время. Что же он выберет: больше денег Украине или больше оружия Украине? К зиме это станет куда более очевидно", — резюмирует обозреватель.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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