Санкции против России неэффективны и загоняют страны Евросоюза и Запада в топливный кризис, заявил бывший премьер-министр Словакии, лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо.
Как подчеркнул Фицо, "безумные" санкции против России привели к остановке транзита нефти через Украину, что нанесёт ущерб и другим странам.
"Санкции не работают. Более всего они наносят ущерб таким странам, как Словакия. Запад совершенно сошёл с ума", — заявил Фицо. — Не Россия, а Украина прекратила поставки нефти по южной ветке нефтепровода в Центральную Европу".
По словам экс-премьера, Россия готова была продолжить платежи за транзит. но Киев отказался сославшись на санкции западных партнёров.
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