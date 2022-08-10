Словакия: "безумие" Запада привело к остановке транзита нефти через Украину

Санкции против России неэффективны и загоняют страны Евросоюза и Запада в топливный кризис, заявил бывший премьер-министр Словакии, лидер словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо.

Как подчеркнул Фицо, "безумные" санкции против России привели к остановке транзита нефти через Украину, что нанесёт ущерб и другим странам.

"Санкции не работают. Более всего они наносят ущерб таким странам, как Словакия. Запад совершенно сошёл с ума", — заявил Фицо. — Не Россия, а Украина прекратила поставки нефти по южной ветке нефтепровода в Центральную Европу".

По словам экс-премьера, Россия готова была продолжить платежи за транзит. но Киев отказался сославшись на санкции западных партнёров.