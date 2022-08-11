Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна закроет границу для россиян с шенгенскими визами, которые ранее выдал Таллин.
"Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой гражданам России. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию", — сказал Рейнсалу.
Ограничения не затронут лиц, которые являются сотрудниками диппредставительств в Эстонии и членов их семей. Также санкции не будут распространяться на водителей, занимающихся международными грузовыми и пассажирскими перевозками.
Министр пояснил, что под санкции не попадут следующие категории граждан РФ:
"Лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС. Лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющие эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии", — пояснил министр.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала прекратить выдачу туристических виз россиянам, поскольку, по её словам, "посещение Европы — привилегия, а не право человека". Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал высказывание эстонского премьера "нацистской хренью".
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