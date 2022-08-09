Медведев о предложении Каллас не пускать россиян в ЕС: "Нацистская хрень"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не оставил без внимания инициативу премьер-министр Эстонии Каи Каллас, которая предложила запретить выдачу туристических виз гражданам России.

По мнению премьер-министра Эстонии, россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы, ибо "посещение Европы — это привилегия, а не право человека".

"После украинского коверного (имеется в виду Владимир Зеленский) очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тётка: "Посещение Европы — это привилегия, а не право человека". Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка"", — написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".

Стоит заметить, ранее Владимир Зеленский в одном из интервью призвал запретить всем гражданам Российской Федерации въезд на территорию западных стран, поскольку они поддерживают президента России Владимира Путина.

"Главный украинский клоун предложил "призвать к ответственности всё население России". Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти?", — прокомментировал заявление Зеленского Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Но надо заметить, что дело не ограничивается призывами Зеленского и инициативами "эстонской тётки".

Ранее за полный запрет на выдачу виз российским гражданам высказывались глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. С похожей инициативой выступили парламентские партии Финляндии.

В Еврокомиссии исключили полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза. Тем не менее посольства и визовые центры Бельгии, Мальты, Нидерландов, Латвии, Литвы, Чехии и Эстонии уже ограничили оформление краткосрочных шенгенских виз.

А в Финляндии заявляли, что будут поднимать этот вопрос на уровне Евросоюза. То есть можно сказать, что предложения такие есть. И вполне вероятно, что их будут пытаться осуществить на практике. Причём не на уровне отдельных государств ЕС — это и так уже де-факто происходит — а на уровне всего сообщества в целом.