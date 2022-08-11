Политолог о Шольце, полагающемся на "умных" немцев: протесты всё равно будут

Германист Александр Камкин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщение о том, что канцлер Германии Олаф Шольц уверен в спокойствии и понимании немцев осенью, в условиях дефицита энергоресурсов. Канцлер полагает, что никаких беспорядков по этому поводу в стране не будет.

По мнению политолога, Шольц, предвидя обострение общественной ситуации, заранее старается успокоить население.

"В целом, Шольц, я думаю, конечно, несколько пытается успокоить общественность, потому что, в целом, уже назревает определенного роста протестные движения. Уже немецкие правоохранители, пытаясь забегать вперед, в своих официальных пресс-релизах утверждают, что те люди, которые будут выходить на улицы по осени, протестуя против энергетического кризиса, якобы связаны с правыми радикалами, с ковид-диссидентами, с агентами Кремля, что они фактически понимают цели Путина так называемые. Соответственно, уже прогнозируются определенные акции протеста. И Шольц в этом отношении так же пытается успокоить общественность, говоря, что, якобы, ничего страшного не случается", — сказал Камкин.

Германист уверен, что в любом случае всегда найдутся группы социально активных граждан, которые могут попытаться использовать текущую ситуацию в своих интересах.

Однако если уровень жизни в Германии и дальше будет падать, немцы могут решиться и на общественные выступления, полагает эксперт. Однако пока таких граждан немного. К тому же немцы традиционно законопослушные и будут пытаться потерпеть. Это не французы, которые чуть что, сразу выходят на улицы, напомнил Камкин.

Однако ситуация, которая сложилась сегодня — это вызов, которого Германия не видела с 1949 года, сказал эксперт. Поэтому организации многотысячной акции протеста даже в законопослушной Германии нельзя исключать.

Ранее Шольц попытался успокоить представителей разных политических партий ФРГ, опасающихся массовых беспорядков из-за энергетического осенью, сказав, что немцы — умные граждане, которые понимают ситуацию и на акции протеста выходить не будут.