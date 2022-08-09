Политолог Оленченко: в Германии и Австрии по-прежнему уважают Путина и РФ

Политолог Владимир Оленченко в беседе с Pravda.Ru оценил сообщение о высоком уровне поддержки России и её президента Владимира Путина, о котором говорит аналитик Герхард Лехнер в статье для Wiener Zeitung.

Оленченко напомнил, что в последние 30 лет между Россией и Германией, а также между Россией и Австрией были нормальные, деловые отношения, страны стремились к взаимовыгодному сотрудничеству и развитию.

Эксперт подчеркнул, что-то, что происходит сейчас — это восстановление нормальных отношений, которые всегда были между нашими странами, которые будут развиваться несмотря на активную антироссийскую риторику.

"И в германском, и в австрийском обществе всегда был настрой на развитие отношений. Там всегда чувствовалось уважение к России и уважение к российскому руководству, прежде всего, к Путину. А то, с чем встретились последний год или полтора, это, я считаю, было наносное и искусственное, это была пропаганда и антироссийская риторика. И то, что сейчас отмечают, это просто восстановление нормального положения вещей. И я уверен, что это положение вещей или нормальная тенденция будут все сильнее проявляться, будут сильнее оттеснять пропаганду и искусственное наслоение", — сказал политолог.

При этом Оленченко намеренно не стал сравнивать уровень поддержки Владимира Путина и Олафа Шольца в Германии. Эксперт отметил, что Шольц силён прежде всего как экономист и хозяйственник, а как политику ему ещё нужно набраться опыта, чтобы отношения Германии и России получили ориентир для дальнейшего развития.

Ранее обозреватель Wiener Zeitung Герхард Лехнер заявил, что в Германии и Австрии на удивление сильно поддерживают Путина, а разговоры о "единодушной поддержке" киевской власти в немецком и австрийском обществе не соответствуют действительности.