Бондаренко: Арестович может сработать как дублёр на выборах президента Украины

Слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о намерении возглавить страну не следует воспринимать всерьёз. Такое мнение выразил политолог Константин Бондаренко, комментируя в интервью Pravda.Ru соответствующее заявление.

Как пояснил эксперт, у Зеленского, согласно социологическим опросам, высокие рейтинги. По его словам, вряд ли украинские политики смогут бросить ему вызов.

"Опять же социологические данные показывают, что и Арестовичу украинцы доверяют. Он мог бы сработать как альтернативный игрок или дублёр. Но на сегодняшний день ничего не предвещает, что Зеленский откажется от борьбы за второй срок", - сказал Бондаренко.

При этом политолог подчеркнул: пока на территории Украины идут боевые действия, выборы невозможны.

Ранее Арестович заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдёт на второй срок.