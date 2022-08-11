Слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о намерении возглавить страну не следует воспринимать всерьёз. Такое мнение выразил политолог Константин Бондаренко, комментируя в интервью Pravda.Ru соответствующее заявление.
Как пояснил эксперт, у Зеленского, согласно социологическим опросам, высокие рейтинги. По его словам, вряд ли украинские политики смогут бросить ему вызов.
"Опять же социологические данные показывают, что и Арестовичу украинцы доверяют. Он мог бы сработать как альтернативный игрок или дублёр. Но на сегодняшний день ничего не предвещает, что Зеленский откажется от борьбы за второй срок", - сказал Бондаренко.
При этом политолог подчеркнул: пока на территории Украины идут боевые действия, выборы невозможны.
Ранее Арестович заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдёт на второй срок.
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