Немцы всё ещё продолжают симпатизировать России, поскольку российский президент Владимир Путин привлекает немецких политиков своей антинатовской идеологией, заявил обозреватель Wiener Zeitung Герхард Лехнер.
"Многие считают не Путина, а украинского президента Владимира Зеленского поджигателем войны, человеком, мешающим установлению мира", — пишет Лехнер.
Он добавил, что немцы называют Зеленского марионеткой, которой управляет настоящий вдохновитель российско-украинского конфликта — президент США Джо Байден.
По словам журналиста, многие жители Германии считают Кремль альтернативой "бездушному глобализму".
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что не собирается извиняться за дружбу с Путиным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В докладе ангажированной Госдепом Amnesty International политологи увидели сигнал Зеленскому: или по-быстрому начинай контрнаступление, или уходи с поста и иди под суд.