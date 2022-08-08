Wiener Zeitung: жители Германии продолжают тепло относиться к России и Путину

Немцы всё ещё продолжают симпатизировать России, поскольку российский президент Владимир Путин привлекает немецких политиков своей антинатовской идеологией, заявил обозреватель Wiener Zeitung Герхард Лехнер.

"Многие считают не Путина, а украинского президента Владимира Зеленского поджигателем войны, человеком, мешающим установлению мира", — пишет Лехнер.

Он добавил, что немцы называют Зеленского марионеткой, которой управляет настоящий вдохновитель российско-украинского конфликта — президент США Джо Байден.

По словам журналиста, многие жители Германии считают Кремль альтернативой "бездушному глобализму".

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что не собирается извиняться за дружбу с Путиным.