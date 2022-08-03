Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер прокомментировал информацию о своих "тесных контактах" с президентом России Владимиром Путиным.
В интервью телеканалу RTL/ntv он отметил, что не собирается извиняться за дружбу с российским лидером на фоне украинского кризиса.
"Я принял определённые решения, я их придерживаюсь. И дал понять, что, возможно, снова смогу быть полезным. Почему я должен за это извиняться?" — сказал Шрёдер.
Он добавил, что конфликт на Украине можно урегулировать лишь с помощью дипломатии. Бывший канцлер Германии подчеркнул: Москва готова к переговорам, однако страны Евросоюза никак не способствуют улучшению ситуации в мире.
Помимо этого, Шрёдер положительно оценил решение своей преемницы Ангелы Меркель блокировать присоединение Украины к Североатлантическому альянсу. По его мнению, для Киева нет места в военном блоке.
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