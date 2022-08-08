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В США поддержали слова основателя Pink Floyd об Украине: "Путин же предупреждал"

Мир

Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Киев и Вашингтон в развязывании конфликта на Украине. Американцы согласились с мнением музыканта.

В США поддержали слова основателя Pink Floyd об Украине: "Путин же предупреждал"

Уотерс уверен, что Джо Байден давно бы мог посадить Владимира Зеленского за стол переговоров с Россией, но вместо этого делает всё, чтобы украинский конфликт продолжался. Если в Киеве слова одного из основателей Pink Floyd подвергли резкой критике, то большинство граждан США предпочло с ним согласиться.

"Уотерс попал в яблочко. Владимир Путин же предупреждал о намерениях НАТО разместить на Украине пусковые установки малой и средней дальности", — пишут американцы в соцсетях.

По словам комментаторов, музыкант попытался идти против пропаганды CNN, что стало мужественным и мудрым поступком.

Несмотря на обещания тридцатилетней давности, напомнили американские обыватели, НАТО продолжает расширяться на восток, и этот процесс приводит к конфликтам с Россией.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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