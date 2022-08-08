Украинский посол оскорбил солиста Pink Floyd за слова о СВО: "Заблудший человек"

Посол Украины в Австрии Александр Щерба обрушился критикой на основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса за слова о спецоперации в Незалежной. Представитель Киева оскорбил музыканта и предложил ему переехать в Россию.

Как подчеркнул Щерба, Уотерс уже единожды ошибся, когда заявлял, что российская сторона не начнёт спецоперацию на Украине.

"Эй, Уотерс, сначала вы говорили, что (спецоперации. — Прим. ред.) не будет, так как Путин слишком умён, — заявил дипломат. — Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление музыканта о том, что он считает президента США Джо Байдена военным преступником и что у Москвы были все основания начать спецоперацию на Украине, чтобы защитить собственные интересы.