Рожин: на смену "наступлению на Херсон" пришли угрозы ядерного терроризма

Украинские вооружённые формирования продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, подвергая риску сотни тысяч жителей. Одновременно с этим по украинским соцсетям распространяется инструкция для населения о действиях на случай радиоактивного заражения. А в провоцировании ядерной катастрофы обвиняют Россию.

Кроме других целей, это направлено, прежде всего, на то, чтобы посеять панику и сорвать анонсированные на середину сентября референдумы в Херсонской и Запорожской областях. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин.

"Усиление обстрелов ЗАЭС выглядит как попытка заместить план с "отвоеванием Запорожской и Херсонской областей", который очевидно нереализуем и для срыва референдума не подходит. Поэтому на смену "наступлению на Херсон", которое "сорвёт референдум," пришли угрозы ядерного терроризма", — написал аналитик в своём Telegram-канале.

Он также сделал вывод, что подобные обстрелы будут, безусловно, продолжаться.

Напомним, ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС в субботу из РСЗО "Ураган". При этом расстояние от места падения снаряда составило менее 400 метров до активного силового блока станции.