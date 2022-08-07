CBS: на Украине разворовывают 70 процентов военной и финансовой помощи Запада

Западные страны зря наращивают военную помощь Украине. Больше половины финансирования и поставляемого вооружения не доходит до конечного адресата.

Ради киевского режима многие государства Евросоюза опустошили свои запасы тяжёлого вооружения. Накануне стало известно, что Польше пришлось заключить контракт с Южной Кореей на поставку тысячи танков, чтобы обеспечить боевыми машинами собственную армию.

Тем временем американские журналисты выяснили, что передаваемое для ВСУ западное оружие начинают разворовывать сразу, как только оно пересекает украинскую границу. Корреспонденты телеканала CBS сняли документальный фильм, где приводят примеры ужасающей коррупции на Украине.

"После пересечения украинской границы с иностранной техникой "что-то происходит", — заявил авторам фильма глава организации-посредника Blue-Yellow, именно она передаёт западную военную помощь Киеву, Йонас Охман.

По его словам, до конечных пунктов назначения доходит лишь 30-40% от всего объёма, это касается как финансов, так и вооружения. Охман уверен, что в этом замешаны "могущественные люди, олигархи и политические фигуры" Украины.