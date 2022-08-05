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19FortyFive: Польша покупает тысячу танков K2 Black Panther для войны с Россией

Мир

Министр обороны Польши Мариуш Блащак во время визита в Сеул договорился о покупке огромного количества южнокорейского оружия.

19FortyFive: Польша покупает тысячу танков K2 Black Panther для войны с Россией

Варшава продолжает уверять поляков, что после победы на Украине Россия начнёт устанавливать свой контроль над Польшей. Используя эту "страшилку", власти страны продолжают раздувать оборонный бюджет.

Сумма сделки между правительствами Южной Кореи и Польши составляет впечатляющие 14,5 млрд долларов, пишет американское издание 19FortyFive. Контракт подразумевает поставку тысячи танков, 1 600 бронированных машин и 48 истребителей FA-50.

Как предполагает автор материала, у поляков свежа психоисторическая травма: за последние 300 лет страну переменно контролировали Россия и Германия. Потому с началом спецоперации ВС РФ на Украине в Варшаве вновь испугались оккупации.

Выбор тяжёлого вооружения южнокорейского производства объясняется просто. Заказ танков у европейских производителей выполнялся бы десятилетиями, а поставка из Южной Кореи должна начаться уже в конце 2022 года.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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