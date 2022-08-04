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Журналист TAC назвал Байдена внешнеполитическим алкоголиком

Мир

Обозреватель Дуг Бэндоу раскритиковал работу президента США Джо Байдена. По мнению журналиста, лидер страны ухудшает её положение на международной арене.

Журналист TAC назвал Байдена внешнеполитическим алкоголиком

"Байден — внешнеполитический эквивалент алкоголика. Он не может насытиться вмешательством Соединённых Штатов в дела мира", — подчеркнул публицист, слова которого приводит The American Conservative.

Как заявил Бэндоу, Байден пытается противостоять России, поддерживает независимость Тайваня и угрожает атаковать Иран. Как отметил автор статьи, для участия в этих конфликтах нужно много денег. Обозреватель предрёк США "национальное банкротство".

Также журналист обвинил представителей Вашингтона в переоценке своей международной роли во время экономического кризиса на территории Штатов. По словам публициста, банкротство страны вынудит американские власти пересмотреть внешнюю политику государства.

Ранее ведущий Fox News Карл Роув сказал, что демократы выступают против переизбрания Байдена.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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