Ведущий Fox News Роув: демократы покончили с президентом Байденом

Американские демократы не позволят действующему руководителю США Джо Байдену избираться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом заявил ведущий Fox News Карл Роув.

По его мнению, представители демократической партии США "не настолько глупы", чтобы поддерживать на выборах политика в возрасте 82 лет. Роув добавил, что во время своих выступлений американский лидер уже с трудом связывает предложения.

"Демократы покончили с президентом Байденом", — подчеркнул телеведущий.

Как пояснил журналист, демократическая партия должна предложить американцам нового лидера страны, который сможет сделать так, чтобы Штаты "вышли вперёд".

В конце июля сообщалось, что неожиданное заявление Байдена о ранее диагностированном онкологическом заболевании, скорее всего, означает подготовку почвы для его добровольного ухода с поста президента США из-за преклонного возраста.