Американские демократы не позволят действующему руководителю США Джо Байдену избираться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом заявил ведущий Fox News Карл Роув.
По его мнению, представители демократической партии США "не настолько глупы", чтобы поддерживать на выборах политика в возрасте 82 лет. Роув добавил, что во время своих выступлений американский лидер уже с трудом связывает предложения.
"Демократы покончили с президентом Байденом", — подчеркнул телеведущий.
Как пояснил журналист, демократическая партия должна предложить американцам нового лидера страны, который сможет сделать так, чтобы Штаты "вышли вперёд".
В конце июля сообщалось, что неожиданное заявление Байдена о ранее диагностированном онкологическом заболевании, скорее всего, означает подготовку почвы для его добровольного ухода с поста президента США из-за преклонного возраста.
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