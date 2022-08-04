Президент США Джозеф Байден видя, во что выливается украинский конфликт, хочет просто избавиться от этой "неразберихи", даже ценой "территориальных уступок" Киева России. Такое мнение высказал автор статьи в National Review.
Обозреватель считает, что из-за Украины США оказались в состоянии опосредованной войны с Россией, сами того не желая. И, не исключено, что администрация Байдена хочет завершения российско-украинского конфликта, но Владимир Зеленский на это не соглашается.
Однако есть и второй вариант, добавил публицист. В Белом доме видят, что развитие конфликта идёт не по тому сценарию, и хотят сделать Зеленского козлом отпущения.
Администрация готовит почву, чтобы заявить: "Мы сделали все возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя, но в итоге они оказались слишком неумелыми, слишком коррумпированными и погрязли в междоусобицах", заключил автор статьи.
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