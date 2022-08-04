National Review: в США устали от Украины, Зеленский больше не нужен Байдену

Президент США Джозеф Байден видя, во что выливается украинский конфликт, хочет просто избавиться от этой "неразберихи", даже ценой "территориальных уступок" Киева России. Такое мнение высказал автор статьи в National Review.

Обозреватель считает, что из-за Украины США оказались в состоянии опосредованной войны с Россией, сами того не желая. И, не исключено, что администрация Байдена хочет завершения российско-украинского конфликта, но Владимир Зеленский на это не соглашается.

Однако есть и второй вариант, добавил публицист. В Белом доме видят, что развитие конфликта идёт не по тому сценарию, и хотят сделать Зеленского козлом отпущения.

Администрация готовит почву, чтобы заявить: "Мы сделали все возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя, но в итоге они оказались слишком неумелыми, слишком коррумпированными и погрязли в междоусобицах", заключил автор статьи.