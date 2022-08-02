Глава МИД Великобритании Лиз Трасс допустила нелепую оговорку, говоря о российском лидере Владимире Путине в ходе заседания Консервативно партии, членом которой она является.
"Я продолжу бороться за Владимира Путина!" — сказала Трасс в ходе своей речи в Эксетере.
Правда, после этого предложения политик заметила свою ошибку и исправилась, пообещав, что собирается бороться против Путина, а не за него.
В начале сентября в Великобритании пройдут выборы премьер-министра страны. В финальной схватке сойдутся Лиз Трасс и бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак. Всего заявки на пост премьера были получены от одиннадцати членов парламента.
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