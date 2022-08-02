Трасс оконфузилась, перепутав предлог в заявлении про Путина

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс допустила нелепую оговорку, говоря о российском лидере Владимире Путине в ходе заседания Консервативно партии, членом которой она является.

"Я продолжу бороться за Владимира Путина!" — сказала Трасс в ходе своей речи в Эксетере.

Правда, после этого предложения политик заметила свою ошибку и исправилась, пообещав, что собирается бороться против Путина, а не за него.

В начале сентября в Великобритании пройдут выборы премьер-министра страны. В финальной схватке сойдутся Лиз Трасс и бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак. Всего заявки на пост премьера были получены от одиннадцати членов парламента.