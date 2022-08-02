Глава МИД Германии Бербок заявила о поддержке Тайваня в случае нападения КНР

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала, что ФРГ поддержит Тайвань, если Китай нападёт на островное государство.

"Мы не приемлем, когда нарушается международное право и большой сосед в нарушение международного права нападает на своего меньшего соседа — это касается, разумеется, и Китая", — цитирует Бербок издание Spiegel.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась на фоне визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Власти Китая выступают против того, чтобы представители Тайбэя контактировали с высокопоставленными чиновниками США.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что США выбрали "путь конфронтации" с Китаем, когда позволили Пелоси посетить остров.