Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала, что ФРГ поддержит Тайвань, если Китай нападёт на островное государство.
"Мы не приемлем, когда нарушается международное право и большой сосед в нарушение международного права нападает на своего меньшего соседа — это касается, разумеется, и Китая", — цитирует Бербок издание Spiegel.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась на фоне визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Власти Китая выступают против того, чтобы представители Тайбэя контактировали с высокопоставленными чиновниками США.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что США выбрали "путь конфронтации" с Китаем, когда позволили Пелоси посетить остров.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.