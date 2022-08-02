С японских баз вылетели восемь истребителей и пять самолетов-заправщиков ВВС Соединённых Штатов Америки, сообщают местные СМИ.
В свою очередь, китайские самолёты Су-35 взяли под контроль Тайваньский пролив.
По словам представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань станет грубым вмешательством во внутренние дела Китая, и приведет к очень серьезным событиям и тяжелым последствиям.
Ранее внешнеполитическое ведомство КНР предостерегло Соединённые Штаты Америки "не играть с огнём", в противном случае Пекин "похоронит" Вашингтон.
К слову, тайваньские власти пытались отозвать приглашение Пелоси на остров из-за китайских угроз, но она настояла на приезде под предлогом того, что будет что-то "историческое".
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.