США в Японии подняли в небо истребители, а Су-35 Китая взяли под контроль пролив

С японских баз вылетели восемь истребителей и пять самолетов-заправщиков ВВС Соединённых Штатов Америки, сообщают местные СМИ.

В свою очередь, китайские самолёты Су-35 взяли под контроль Тайваньский пролив.

По словам представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань станет грубым вмешательством во внутренние дела Китая, и приведет к очень серьезным событиям и тяжелым последствиям.

Ранее внешнеполитическое ведомство КНР предостерегло Соединённые Штаты Америки "не играть с огнём", в противном случае Пекин "похоронит" Вашингтон.

К слову, тайваньские власти пытались отозвать приглашение Пелоси на остров из-за китайских угроз, но она настояла на приезде под предлогом того, что будет что-то "историческое".