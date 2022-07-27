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Секретарь СНБО Данилов: если будет необходимо, Киев ударит по территории РФ

Мир

Киев не исключает возможности нанесения ударов по территории РФ, обладая для этого "политической волей" в нужном количестве. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Секретарь СНБО Данилов: если будет необходимо, Киев ударит по территории РФ

Украинский чиновник подчеркнул, что киевские власти не задумываясь ударят по тем российским регионам, которые, по их мнению, угрожают безопасности Незалежной.

"Если будет необходимо, ни у кого не дрогнет рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы объекты были уничтожены. Более того, заявление нашего президента [Владимира Зеленского], что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение", — заявил Данилов, которого цитирует издание "Страна.ua".

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что Киев рассчитывает на поставки западных ракет дальнего радиуса действия для поставленных ему ранее РСЗО HIMARS. Резников выразил уверенность, что рано или поздно такое оружия к ним поступит.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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