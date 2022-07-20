Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров рассказал, что после начала спецоперации на Украине испытал облегчение, потому как её проведение было неизбежным.
«Что касается ощущений, чувств, которые я испытал, когда это уже всё было объявлено: неизбежность. Не радость…Неизбежность, даже какое-то чувство облегчения», - сказал он в интервью RT.
По словам главы МИД РФ, не было уже сил терпеть издевательства над людьми Донбасса и здравым смыслом.
«Очень долгие годы мы не могли ответить на вопрос не только людей из Донбасса, но и также многих наших граждан, доколе можно позволять издеваться над здравым смыслом, народом, резолюцией Совета Безопасности и всем тем, что было с этим сопряжено и саботировалось внаглую», - заключил он.
Ранее Лавров объявил об изменении географических задач специальной военной операции.
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