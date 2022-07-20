Лавров: географические задачи российской спецоперации изменились

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил об изменении географических задач специальной военной операции.

По его словам, теперь демилитаризация и денацификация проходят не только в Донецкой и Луганской Народных Республиках, но и на некоторых других территориях.

В интервью РИА Новости он также подчеркнул: если Запад продолжит поставлять Киеву дальнобойное оружие, то географические задачи РФ могут "отодвинуться ещё дальше". Речь идёт в том числе о передаче РСЗО HIMARS Вооружённым силам Украины (ВСУ), пояснил министр.

"Сейчас география другая. Это не только ДНР и ЛНР, это ещё Херсонская и Запорожская области, а также ряд других территорий", — сказал Лавров.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Североатлантический альянс планирует нарастить поставки реактивных систем залпового огня HIMARS Украине.