Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
The Washington Post: приоритет НАТО — наращивание поставок РСЗО HIMARS Украине
Украинский певец: "В России больше нет русских, остались одни зомбаки"
Гастроэнтеролог Слюняева: привычка ложиться на диван сразу после еды – вредная
Петербуржцам напомнили правила эвакуации из горящих автобусов
Хёрбст: "Лучше победить Путина на Украине, чем в Прибалтике"
WarGonzo: силы ЛНР взяли село Берестовое и продвинулись в направлении Соледара
"АвтоВАЗ" выпустит 1800 Lada Largus из оставшихся на складах запчастей
Глава Гидрометцентра: в России за последние 30 лет значительно потеплело
Захарова: Киев намерен протестировать на украинцах оружие, поставляемое Западом

Лавров: США и Британия вооружают Украину, чтобы столкнуть Россию с Европой

Мир

Поставляя оружие на Украину, США и Британия планируют столкнуть Россию с Европой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров: США и Британия вооружают Украину, чтобы столкнуть Россию с Европой

По его словам, американцам выгоден такой конфликт, ведь они находятся далеко от территорий, на которых ведутся боевые действия.

"Хотят наши американские и британские коллеги при активной поддержке немцев, поляков и прибалтов столкнуть Россию с европейскими странами", — сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Он также подчеркнул: иностранные инструкторы, обслуживающие реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и другое западное оборудование, заставляют ВСУ всё более рискованно использовать поставляемую на Украину технику.

Ранее военный эксперт Яков Кедми заявил, что в августе ожидается ввод на Западную Украину двух польских бригад. Как пояснил специалист, об этом свидетельствуют данные разведки Польши.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Общество
Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь

Сегодня, когда прозвучало слово "спецоперация", люди искусства рванули из России.

Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь
19-летняя экоактивистка Грета Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО
Мир. Новости мира
19-летняя экоактивистка Грета Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО
Силовые структуры
Онуфриенко: ВСУ трёхкратно превосходят ВС РФ по численности в Херсонской области
Силовые структуры
Костин предупредил о военной мощи Польши и опасности её захода на Украину
Игорь Латунский Экс-генерал КГБ: проблему национализма в СССР нельзя было решать силовым методом Игорь Латунский Сергей Лебедев Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь Сергей Лебедев Ярас Валюкенас СССР — единственная страна, нарушившая принцип "Разделяй и властвуй" Ярас Валюкенас
Мир. Новости мира
Baijiahao: Путин может парализовать половину территории США одним звонком
Силовые структуры
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Баранец: большие потери заставят командование ВСУ капитулировать
Силовые структуры
Баранец: большие потери заставят командование ВСУ капитулировать
Последние материалы
Захарова: Киев намерен протестировать на украинцах оружие, поставляемое Западом
Тука: секретная информация "поможет" Украине уничтожить Крымский мост
Литовкин оценил угрозы Киева уничтожить Черноморский флот: "Пускай бахвалятся"
Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут
Росгвардия: пособники ВСУ задержаны в Херсонской и Запорожской областях
Психолог: если бы женщины одевались для себя, они бы всегда одевались, как удобно
ВС РФ подавили обстрел приграничных территорий Курской области со стороны ВСУ
Леонков: Запад не будет испытывать свои новые секретные вооружения на Украине
В Европе начали собирать с граждан "путинский налог"
Тюменцу выплатят 600 тысяч рублей из-за ДТП, произошедшего по вине дорожников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников