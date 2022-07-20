Поставляя оружие на Украину, США и Британия планируют столкнуть Россию с Европой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, американцам выгоден такой конфликт, ведь они находятся далеко от территорий, на которых ведутся боевые действия.
"Хотят наши американские и британские коллеги при активной поддержке немцев, поляков и прибалтов столкнуть Россию с европейскими странами", — сказал Лавров в интервью РИА Новости.
Он также подчеркнул: иностранные инструкторы, обслуживающие реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и другое западное оборудование, заставляют ВСУ всё более рискованно использовать поставляемую на Украину технику.
Ранее военный эксперт Яков Кедми заявил, что в августе ожидается ввод на Западную Украину двух польских бригад. Как пояснил специалист, об этом свидетельствуют данные разведки Польши.
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