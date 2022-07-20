ЛНР учредила посольство республики в Москве

19 июля председатель правительства Луганской народной республики Сергей Козлов учредил создание посольства в Москве.

В подписанном постановлении сказано, что посольство появится в связи с установлением дипломатических отношений России и ЛНР. Также, установлено его штатное количество сотрудников, их будет 18. На 20 июля чрезвычайным послом ЛНР в России является Родион Мирошник.

Министерство финансов республики будет выделять денежные средства на содержание представительства и оплату работы сотрудников. Адрес посольства в документе не сообщается.

Ранее в Москве в Грохольском переулке открылось посольство ДНР. Оно начало работу 12 июля.