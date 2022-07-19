Власти США во главе с президентом Джо Байденом стремительно лишаются влияния на страны Ближнего Востока, заявили турецкие аналитики. По их мнению, перед Вашингтоном стоит серьёзная проблема в контексте укрепления связей региона с Россией и Китаем.
Визит Байдена в Саудовскую Аравию и Израиль был призван исправить ситуацию, но никак себя не оправдал.
"У Байдена есть большая проблема: отношения Китая и России с арабскими странами и Израилем развиваются и углубляются", — заявили аналитики турецкого издания Cumhuriyet. — Заявление Байдена о том, что "мы не оставим никаких пробелов против России и Китая на Ближнем Востоке, которые нужно заполнить", несёт в себе всю аморальность "империалистического взгляда". США видят себя "хозяином" Ближнего Востока".
По мнению авторов, никакого прогресса Байден не добился своим визитом и только укрепил мнение на Ближнем Востоке, что Вашингтон преследует исключительно для себя выгодные цели.
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