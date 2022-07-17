Обозреватель ТАС Брэдли: США сменили тактику поддержки Украины

США продолжают оказывать поддержку Украине, но они изменили тактику, сделав её поэтапной, считает обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин.

Журналист в своей статье разбирает, какую ещё помощь готовы предоставить США Украине. Он делает вывод, что администрация Байдена и Конгресс уже поменяли тактику, выбрав другой подход — более поэтапный к оказанию Киеву как военной, так и другой поддержки.

"Миллиард здесь, миллиард там, а может быть и пара миллиардов, если они вежливо попросят", — пишет Девлин.

Потоки денег и военной техники не иссякают, однако их стало труднее отследить, пояснил обозреватель. Причиной, по которой были изменены схемы поставок, он назвал растущее недовольство американского общества вовлечённостью США в конфликт на Украине.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что Киев получит не две установки, как было обещано, а две батареи норвежских ЗРК NASAMS.