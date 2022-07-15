Ветеран "Альфы": разведка играет важную роль в уничтожении командования ВСУ

Ветеран спецназа "Альфа" Сергей Гончаров заявил, что разведка играет важную роль в уничтожении командования ВСУ.

В результате ракетного удара по объекту в Виннице была уничтожена группа командиров ВВС Украины. По словам Гончарова, без агентов внутри структур противника невозможно получить нужные секретные сведения о времени и месте совещания военной верхушки.

Ветеран спецназа считает, что была проведена серьёзная работа агентов и сотрудников военной разведки. Именно благодаря им, по словам Гончарова, военные получают точные координаты и уничтожают участников совещания. Он отметил, что подобную деятельность проводит не только Россия, но и другие страны. Гончаров рассказал, что такие ракетные удары наносились в Афганистане, а целью тогда были террористы.

"Про Сирию и говорить не приходится. Без агентуры внутри структур противника и без специалистов военной разведки этого сделать невозможно. На днях американцы уничтожили одного из главарей "Исламского государства"* точным ударом ракеты", — отметил собеседник издания "Взгляд".

В пятницу представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что целью удара по Дому офицеров в Виннице было уничтожение представителей командования ВВС Украины и иностранных поставщиков самолетов.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов предполагает, что главную роль в случае с Винницей сыграла система радиоэлектронной борьбы и прослушивание эфира противника. Он заявил, что за счёт анализа многочисленных разговоров можно определить, когда, где и для чего проводится то или иное мероприятие. Михайлов добавил, что благодаря прослушиванию эфира противника можно определить пофамильно участников собрания. Генерал отметил, что серьёзные совещания редко проводятся в палатке на полигоне. Чаще всего, по его словам, выбор падает на какое-то официальное здание.

"Если есть возможность, то их собирают подальше от зоны боевых действий, выбирают при этом какое-то гражданское здание. Поэтому я не удивлен, что в Виннице совещание назначили в здании Дома офицеров", — сказал Михайлов.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ