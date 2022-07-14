Винницкий журналист возмутился размещению военных объектов в центре города

Винницкий журналист Александр Столяров возмутился по поводу размещения военных объектов в городе.

Сегодня, 14 июля, ВС РФ ударили по Дому офицеров в Виннице. Сообщается, что в этом здании базировались националисты и боевики ВСУ. Винницкий журналист Александр Столяров в своих социальных сетях задал несколько риторических вопросов правительству о дислокации военных объектов в центральном районе города. Своими вопросами он намекнул, что ВСУ продолжает прикрываться от ударов ВС РФ гражданскими объектами и мирными жителями, но украинские СМИ об этом не пишут.

Столяров спрашивает, почему нацполиция, ГСЧС, прокуратура и все остальные официальные источники пишут информацию о прилётах по Юбилейному и медицинскому центру, но не пишет, что первый удар был нанесён по Дому офицеров. Также журналист интересуется, кому пришла в голову идея размещать военные центры комплектования, передержки, дислокации, обучения в центре города, где живут и ходят гражданские люди.

Журналист Игорь Гомольский уверен, что данные вопросы у украинских журналистов появились только сейчас, потому что теперь их "собственные окна разлетаются на сотни осколков" и игнорировать они это не могут.

"Вот уже и украинские журналисты начинают спрашивать, почему военный объект прятали среди гражданских. Потому, что издали рассуждать легко, но когда твои собственные окна разлетаются на сотни осколков, появляется нестерпимое желание задавать вопросы. Почему раньше не спрашивали? Да потому, что всякому плевать на всякого и каждый сам за себя", — написал Гомольский.